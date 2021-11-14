Лунный день сегодня 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Очередная неделя подошла к концу. Лунный календарь расскажет, что принесет нам это воскресенье и в какие сферы стоит направить силы, чтобы не потерять зря свое драгоценное время.

Это будет отличный день для завершения дел, которые были начаты ранее и до сих пор не дают вам покоя. Дела, направленные на развитие и рост, лучше планировать на вторую половину дня. Не забывайте о том, что сегодня нужно посвящать себя и отдыху тоже, ведь за окном воскресенье. Пользуйтесь мантрами для релаксации, чтобы набраться сил перед новой неделей.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день, которому суждено пройти под управлением Рыб. Это будет далеко не самый простой, но зато весьма важный день. Сегодня важно находить баланс между делами и отдыхом.

Магнитные бури 14 ноября: возмущения магнитосферы не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий внешний вид;выработка полезных привычек;новые знакомства;поиски вдохновения;физическая активность.лень и апатия;привлечение лишнего внимания;спешка.

Сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют подойти основательно к незавершенным делам по дому. День подходит для пассивного отдыха, поэтому при желании можно отказаться от любых дел. Луна в Рыбах не требует от нас героических поступков. Если ваше поле боя — это быт, попробуйте заняться уборкой и наведением порядка. Сегодня можно заняться хозяйством, сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, избавиться от старых вещей. Все это привлечет в жизнь новую энергию, которая станет хорошим подспорьем для будущих успехов.

Одежда и талисманы на это воскресенье

Луне в Рыбах импонируют яркие и пестрые наряды, поэтому астрологи советуют встретить этот день в яркой палитре. Цвет удачи — синий. Цвет творческого начала — оранжевый. Яркий образ поможет создать правильный настрой и поверить в свои силы тем, кто сегодня работает или имеет множество амбициозных планов.

Лучший металл для украшений — платина. Лучшие камни-талисманы, идеально сочетающиеся с энергией стихи Воды, представленной Рыбами, — флюорит, аквамарин, розовый кварц.

Любовь и общение в 10 лунный день

Астрологи рекомендуют как можно больше сегодня общаться с проверенными людьми. Желание привлечь к себе внимание незнакомых людей может привести к проблемам, ведь в общении с ними этот день требует некоторой осторожности. Будьте рассудительнее, не провоцируйте вторую половинку и родственников на негатив.





О мимолетных увлечениях лучше забыть. Растущая Луна в Рыбах не против новых знакомств, но начинать новых отношений сегодня не стоит. Перевести уже существующую любовь на новый уровень попробовать можно, однако не стоит давить на человека. Все решения лучше принимать вместе.

Финансы и работа 14 ноября

Это будет отличный день для работы и бизнеса, но не стоит заниматься этим, если у вас нет никакого желания тратить на это время. Астрологи советуют использовать это воскресенье для работы над самыми вдохновляющими проектами. Также полезен день и для планирования дел на будущее.

Очень важно отказаться от спешки и авантюр. Не стоит принимать скоропалительных решений. Опасно рисковать деньгами, подписывая сомнительные договоры или вкладывая финансы в непроверенные проекты. Под воздействием Рыб можно совершить неприятные ошибки, поэтому лучше тратить деньги с умом.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня очень важно сохранить мир и гармонию в своей душе вне зависимости от внешних обстоятельств. Нужно уделить больше внимания своему здоровью, внутреннему миру и гигиене сознания. Пусть негативные новости в мире вас не беспокоят. Сфокусируйтесь на самих себе.

Полезными сегодня будут любые физические упражнения. Главное — не переутомляться и не заигрываться с железом в спортзале. В качестве отдыха полезной будет йога, медитации. Астрологи советуют сегодня начать вырабатывать полезные привычки — начать, к примеру, ложиться спать вовремя или отказаться от вредной пищи.