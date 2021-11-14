Максим Галки самоизолировался в своем замке

Друг артиста Максима Галкина рассказал о его загадочной болезни. Алла Пугачева и Максим Галкин весьма серьезно относятся к соблюдению антиковидных мер. Супруги еще весной прошли вакцинацию, временно ограничив выходы в свет и даже употребление алкоголя, чтобы дать возможность препарату выработать в организме все положенные антитела. И все же Алла Борисовна остерегается незащищенных выходов в свет и общения с людьми без средств индивидуальной защиты. Так она отчитала журналистов шоу «Ты не поверишь», когда те попытались узнать у Примадонны, как она относится к ограничениям из-за пандемии.Максим Галкин и Алла Пугачева «Вы почему без маски?», — возмутилась 72-летняя легенда российской эстрады и быстро скрылась в машине. Собственно, это и было самым красноречивым ответом. Позже друг семьи Стас Намин объяснил, с чем связана такая предосторожность: «Там Макс немножко заболел». Чем именно заболел Галкин, музыкант уточнять не стал. Но судя по недавним историям в Инстаграм юмориста, чувствует он себя неплохо, раз активно снимает забавные видео из жизни семьи. Вполне здоровыми выглядят и дети звездной пары.