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МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе

МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны Великобритании – в Лондоне считают, что именно Москва несет ответственность за миграционный кризис в Белоруссии.

Соответствующее заявление прозвучало со стороны британского министра иностранных дел Лиз Трасс. Она также предложила РФ оказать давление на соседнюю страну и положить конец проблеме. В ответ Захарова напомнила: именно британцы участвовали в американской оккупации Ирака, что спровоцировало разрушение государственности этой страны, гуманитарную катастрофу, и как следствие – поток беженцев.

"Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе... Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", – резюмировала она.

Как сообщал Ruposters, ранее в Польше перечислили основных три сценария развития миграционного кризиса.

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По материалам: uposters.ru

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