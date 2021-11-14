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Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут наказывать

Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут наказывать

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что надеется на соответствующее наказание тех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации.

"Что касается распространения ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени", — отметил митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

В октябре Иларион назвал нелогичными доводы тех, кто отказывается от вакцинации, опасаясь, что прививка приведет к другим болезням. По его словам, факты свидетельствуют о том, что вакцинированные люди продолжают нормальную и полноценную жизнь, в то время, как отказавшиеся от прививки испытывают серьезные последствия.


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По материалам: uposters.ru

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