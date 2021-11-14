Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое

Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое

Ошибки и проблемы нужно оставлять за спиной, ведь постоянные мысли о них не помогают нам становиться счастливее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как научиться фокусироваться на настоящем.


В том, что мы часто фокусируемся на прошлом, зачастую виноваты негативные энергетические привязки. В целом же человеку свойственно вспоминать что-то неприятное. Такова наша натура, но мы можем это исправить в себе, избавившись от привычки жить вчерашним днем.

Преобразуйте прошлое в полезный опыт

Если от вас отвернулись друзья, не горюйте. Постарайтесь осознать, что самостоятельность и уединение делают вас сильнее. Если вас бросила вторая половинка, воспринимайте это как полезный опыт в отношениях, который поможет стать лучше в совместной жизни с другим избранником. Если вы потеряли много денег по оплошности, теперь вы будете мудрее, ведь не станете повторять подобную ошибку.

Это самый лучший способ отпустить прошлое, потому что в таком случае вы берете даже от самого худшего лишь самое главное. Все плохое начинает работать на благо вашего будущего и настоящего.

Медитации и аффирмации


Ранее мы рассказывали о том, как научиться медитировать. Вы можете пользоваться готовыми сценариями, а можете использовать свои собственные, где вы закрываете за собой дверь, выходя в новую жизнь. Во время медитаций важно представлять себе новую жизнь, новые эмоции, либо не думать вообще ни о чем, представляя себя в некоем «пузыре», в который не могут проникнуть мысли о заботах и проблемах прошлого и настоящего.

Аффирмации — это простые фразы, которые нужно повторять себе как можно чаще. Это поможет вашему сознанию со временем настроиться на нужную волну. Вот отличные примеры аффирмаций против негативных воспоминаний:


«я живу настоящим и радуюсь моменту»;
«я — счастливый человек»;
«я люблю свою жизнь»;
«для меня существует только то, что есть здесь и сейчас».

Вы можете придумывать и свои фразы. Главное, чтобы в них не было отрицаний в виде «нет» и «не».

Очищайте карму

Это очень важно, поскольку ваши мысли о прошлом могут иметь чисто кармическую основу. Если вы сделали что-то плохое в прошлом, но не искупили вину, карма настигнет вас в ваших мыслях и не даст спать спокойно. Будьте осторожнее, поскольку не исключено, что ваши страдания — это проблема исключительно вашего сознания. Тут важно полагаться на интуицию. Шестое чувство сможет подсказать вам причину, по которой вы живете плохим прошлым и не можете начать жить настоящим.


Простите себя и других людей

Обиды на себя и на окружающих сильно тормозят наше развитие, снижают энергетику, лишают нас удачи и хорошего настроения. Если вы совершили ошибку в прошлом, не нужно обижаться на себя. Помните о том, что ошибки свойственно совершать каждому. Вы не сможете вернуться назад и все исправить, но можете поменять свое отношение к проблеме.

Если какой-то человек сделал вам больно, его тоже стоит простить. Необходимо не просто проговорить «я прощаю его/её за содеянное», а прийти к этому через осознание и духовное понимание ситуации. Пока вы не простите человека, эта боль будет ставить вам палки в колеса, лишая энергии и здоровья.

Смените обстановку

Если вас уволили с работы или вас бросил любимый человек, срочно поменяйте обстановку вокруг себя. Лучше всего уехать в другой город или страну на некоторое время, но это могут себе позволить далеко не все.

Вместо этого можно сделать следующее. Найдите новое увлечение, займитесь спортом, начните общаться с новым человеком. Делайте то, что вам не свойственно, и старайтесь бывать там, где вы не бывали ранее. В таком случае ваше сознание наполнится позитивными эмоциями, которые просто вытолкнут мысли о прошлом.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября + релизы в Game Pass
Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября +
Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в следующем году
Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в
Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft
Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока
"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как Волочкову выгнали из турецкого отеля
"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как
Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну
Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну
Анна Семенович получила баснословно дорогой подарок от поклонника
Анна Семенович получила баснословно дорогой подарок от поклонника
Анастасия Волочкова заявила, что дочери тяжело живется с отцом
Анастасия Волочкова заявила, что дочери тяжело живется с отцом
Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская
Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская
Максим Галки самоизолировался в своем замке
Максим Галки самоизолировался в своем замке
Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое
Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое
Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на них надрезы, но на это есть причина
Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на

Топ на сегодня

Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The

Еще по теме

Секреты биоэнергетики: почему важно уметь прощать и отпускать прошлое
Как не зацикливаться на прошлом и обидах: практики и талисманы, помогающие прощать себя и других
Зависть, злость, обида: почему эти чувства опасны и как от них избавиться
Что Знаки Зодиака считают непростительным в отношениях