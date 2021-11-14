Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое

Вадим Карасев

Ошибки и проблемы нужно оставлять за спиной, ведь постоянные мысли о них не помогают нам становиться счастливее. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как научиться фокусироваться на настоящем.

В том, что мы часто фокусируемся на прошлом, зачастую виноваты негативные энергетические привязки. В целом же человеку свойственно вспоминать что-то неприятное. Такова наша натура, но мы можем это исправить в себе, избавившись от привычки жить вчерашним днем.

Преобразуйте прошлое в полезный опыт

Если от вас отвернулись друзья, не горюйте. Постарайтесь осознать, что самостоятельность и уединение делают вас сильнее. Если вас бросила вторая половинка, воспринимайте это как полезный опыт в отношениях, который поможет стать лучше в совместной жизни с другим избранником. Если вы потеряли много денег по оплошности, теперь вы будете мудрее, ведь не станете повторять подобную ошибку.

Это самый лучший способ отпустить прошлое, потому что в таком случае вы берете даже от самого худшего лишь самое главное. Все плохое начинает работать на благо вашего будущего и настоящего.

Медитации и аффирмации

Ранее мы рассказывали о том, как научиться медитировать. Вы можете пользоваться готовыми сценариями, а можете использовать свои собственные, где вы закрываете за собой дверь, выходя в новую жизнь. Во время медитаций важно представлять себе новую жизнь, новые эмоции, либо не думать вообще ни о чем, представляя себя в некоем «пузыре», в который не могут проникнуть мысли о заботах и проблемах прошлого и настоящего.

Аффирмации — это простые фразы, которые нужно повторять себе как можно чаще. Это поможет вашему сознанию со временем настроиться на нужную волну. Вот отличные примеры аффирмаций против негативных воспоминаний:

«я живу настоящим и радуюсь моменту»;«я — счастливый человек»;«я люблю свою жизнь»;«для меня существует только то, что есть здесь и сейчас».

Вы можете придумывать и свои фразы. Главное, чтобы в них не было отрицаний в виде «нет» и «не».

Очищайте карму

Это очень важно, поскольку ваши мысли о прошлом могут иметь чисто кармическую основу. Если вы сделали что-то плохое в прошлом, но не искупили вину, карма настигнет вас в ваших мыслях и не даст спать спокойно. Будьте осторожнее, поскольку не исключено, что ваши страдания — это проблема исключительно вашего сознания. Тут важно полагаться на интуицию. Шестое чувство сможет подсказать вам причину, по которой вы живете плохим прошлым и не можете начать жить настоящим.

Простите себя и других людей

Обиды на себя и на окружающих сильно тормозят наше развитие, снижают энергетику, лишают нас удачи и хорошего настроения. Если вы совершили ошибку в прошлом, не нужно обижаться на себя. Помните о том, что ошибки свойственно совершать каждому. Вы не сможете вернуться назад и все исправить, но можете поменять свое отношение к проблеме.

Если какой-то человек сделал вам больно, его тоже стоит простить. Необходимо не просто проговорить «я прощаю его/её за содеянное», а прийти к этому через осознание и духовное понимание ситуации. Пока вы не простите человека, эта боль будет ставить вам палки в колеса, лишая энергии и здоровья.

Смените обстановку

Если вас уволили с работы или вас бросил любимый человек, срочно поменяйте обстановку вокруг себя. Лучше всего уехать в другой город или страну на некоторое время, но это могут себе позволить далеко не все.

Вместо этого можно сделать следующее. Найдите новое увлечение, займитесь спортом, начните общаться с новым человеком. Делайте то, что вам не свойственно, и старайтесь бывать там, где вы не бывали ранее. В таком случае ваше сознание наполнится позитивными эмоциями, которые просто вытолкнут мысли о прошлом.