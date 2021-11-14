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Невеста Гуфа рассказала, как получила предложение руки и сердца

Невеста Гуфа рассказала, как получила предложение руки и сердца
Рэпер Гуф решил жениться на своей возлюбленной. Алексей Долматов, он же Гуф, нанес сокрушительный удар по самолюбию своей бывшей жены Айзы. Вместо того, чтобы все начать заново, он сначала ее высмеял за необоснованные надежды, а затем вообще сделал предложение руки и сердца нынешней подружке Юлии Королевой, вручив заветное кольцо с бриллиантом. Понятно, что та тут же ответила «Да», а позже рассказала своим подписчикам в Инстаграм, как все происходило. Гуф оказался большим романтиком, а потому все эффектно обставил. Правда, самое главное все же пришлось сделать самой Юле, но Алексей большой молодец, он не упустил момент.
Гуф с возлюбленной «Я сейчас заплачу. Вкратце так: я арендовала домик далеко от города, у озера, чтобы мы немного сменили обстановку. Позвали Лешину сестру, купили вина, сыр, сосиски для костра. В какой-то момент они вместе курили на улице, потом вернулись, и Леха говорит: «Алиса, включи трек Nas Big girl». Звучит песня. Я поворачиваюсь, и он достает кольцо. Спросил, буду ли я его женой (на одном колене). Я была в таком шоке от всего, но это было безумно круто. Один из лучших моментов в моей жизни»,  — не может прийти в себя от радости невеста рэпера. Поклонники желают влюбленным счастья, отмечая, что рядом с нынешней подружкой Гуф буквально расцвел. А еще хвалят Юлю за то, что очень своевременно она сняла домик у озера. Не случись подходящей обстановки, предложения от романтичного музыканта можно бы было и не дождаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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