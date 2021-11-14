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Новый сюжетный трейлер Halo Infinite посвятили шахтерам

Новый сюжетный трейлер Halo Infinite посвятили шахтерам


Разработчики Halo Infinite в последние недели активно делятся информацией о кампании в игре. Студия 343 Industries всегда славилась умением подвести игроков к релизу новой части серии Halo, и новая (если верить слухам, то самая дорогая и масштабная) часть франшизы не стала исключением.

Около месяца остается до релиза Halo Infinite, но каждую неделю студия 343 Industries публикует новые трейлеры из серии «Архивы ККОН». На этих выходных был опубликован третий трейлер в серии, в котором рассказали об отважных шахтерах.

В трейлере рассказывается о том, как, рискуя своей жизни, шахтеры отправились добывать руду в пещеру, которая находилась под угрозой обрушения из-за бомбардировки Ковенанта. Эта руда была крайне важна для экзоскелета Мастера Чифа. В итоге, пещеру все же завалило, но трейлер дает надежду, что люди все-таки были спасены.


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Напомним, кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря 2021 года.

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По материалам: newxboxone

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