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Новый трейлер Nobody Saves the World показал комбинирование форм в мультиплеере

Новый трейлер Nobody Saves the World показал комбинирование форм в мультиплеере


Разработчики игры Nobody Saves the World представили новый трейлер, в котором показали, как в игре будет выглядеть мультиплеер. В рамках трейлера демонстрируется, каким образом в Nobody Saves the World игроки смогут работать вместе, чтобы создать максимально мощные комбо из различных форм и способностей.


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Игра Nobody Saves the World создается командой, которая работала над Guacamelee! 1 и 2. Их новый проект уникален тем, что игрокам предстоит играть за множество разных форм персонажей. Игроки смогут смешивать способности разных форм, открывать новые форм, получать новые способности, создавать новые комбинации для сочетания способностей и форм. При этом не только в одиночном режиме, но и в мультиплеере.

Игра Nobody Saves the World будет в Game Pass сразу после релиза, а ее выход запланирован на 2022 год.

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По материалам: newxboxone

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