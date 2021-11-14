Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, об их сакральном значении и энергетике. Нас окружает информационное поле, которое порождается числами от 1 до 9. Эксперты рассказали, какое из них будет самым главным в это воскресенье и как это отразится на нашей удаче.

Это воскресенье можно считать нестандартным. Во многом за это ответственны числа. Сегодня наиболее актуальным становится закон равноценного обмена. Старайтесь следовать ему, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Число-покровитель 14 ноября 2021 года

Чтобы понять, каким будет лейтмотив этого дня, важно обратиться за помощью к простой нумерологической формуле. Нужно сложить все цифры текущей даты 14.11.2021, а затем прибавить к полученному результату 7 — порядковый номер последнего дня недели. Получаем: 1+4+1+1+2+0+2+1+7=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица у руля. Это значит, что сегодня Вселенная дает нам право выбора — оставаться в уединении или же посвятить себя общению, пребыванию рядом с близкими и второй половинкой. Будут происходить важные события, касающиеся и сферы работы, и сферы любви. Это отличный день для торговли, покупок, романтики, встреч, общения. Если вы не знаете, как и на что потратить свое время правильно, лучше довериться интуиции. В такие дни можно учиться чему-то новому. Главный символ дня — перо. Нам нужно быть такими же легкими, как оно.





События 14 ноября из прошлого

14 ноября 1770 года шотландский открыватель Джеймс Брюс нашел источник Голубого Нила на севере Эфиопии. Судьба поможет всем ищущим найти то, что они давно хотят обнаружить в себе или в окружающем их мире.

14 ноября 1908 года Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света. Сегодня возможны прорывы в науке, в творчестве. Единица поможет вам сделать решающий шаг на пути к успеху.

14 ноября 1925 года в Париже открывается выставка искусства художников-сюрреалистов. Сегодня полезно заниматься творчеством и импровизировать, искать новые подходы.

14 ноября 1955 года в Великобритании устанавливается мировой рекорд скорости на воде — 321 км/ч. Это день смелости и упорства.

14 ноября 2022 года в Аргентине произошел дефолт. Единица поможет избежать нам сегодня финансового коллапса и проблем.

Советы нумерологов на это воскресенье

Отдыхайте или занимайтесь ровно теми делами, какими вам подскажет заниматься ваше сердце. Только не переутомляйтесь, чтобы не начать следующую неделю с негативной ноты.

Все трудности и проблемы этого дня стоит воспринимать как попытку Вселенной сделать нас сильнее. Ничего не будет происходить просто так.

Негативные моменты быстро пройдут и не оставят следа в вашей душе. Хорошее перечеркнет всё плохое.

Люди обычно делятся на миротворцев и зачинщиков беспорядков. Сегодня лучше выполнять роль тех, кто борется за мир. Это вам обязательно зачтется в будущем.

Единице нравится, когда люди поступают по совести. Не обманывайте никого.

Сегодня не действует принцип «хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам». Можно смело работать в команде и просить людей о помощи.

Талисманы удачи на 14 ноября

Золотые украшения. Золото — самый важный металл из всех. Такие украшения помогут вам не только привлечь в свою жизнь больше удачи, но и воспользоваться ею максимально мудро.

Турмалин и авантюрин. Эти два камня неплохо сочетаются вместе и способны помочь вам не утонуть в собственных сомнениях. Авантюрин поможет в творческой сфере, а турмалин подскажет пути решения бытовых проблем.