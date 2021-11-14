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Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза

Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза

Защититься от негативного воздействия проще всего с помощью амулетов и оберегов. Делать их лучше из природных материалов, чтобы использовать силы природы для своей защиты. Обереги из веток помогут уберечься от сглаза.


Испокон веков люди использовали древесину для изготовления разных оберегов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как использовать то или иное дерево себе во благо и защищаться от сглаза. Кроме того, важно определить свое дерево-покровитель, чтобы применять его для защиты и покровительства.

Осина. Несколько веточек этого дерева связывают между собой бечевкой или конопляной веревкой в форме снежинки и вешают над дверью. Уменьшенную копию такого оберега носят с собой, чтобы защититься от любого негатива, направленного специально или ненароком.

Клен. Оберег из веток клена дарит высшее покровительство и защиту. Чаще всего оберег изготавливают не для себя, а в подарок, чтобы усилить свойства древесины. Кленовые веточки переплетают между собой в форме шара и держат в том месте, где велика вероятность столкнуться со сглазом или иным негативным магическим воздействием: на работе, в машине или дома.

Береза. Гибкие ветви березы — отличный материал для изготовления оберегов. С помощью этого дерева будет проще отражать негатив, привлекать удачу и исцеляться от недугов. Оберег делают в форме колечка и надевают, почувствовав неладное или подозревая о том, что кто-то может наложить сглаз. Большое кольцо делают для дома и вешают его у входной двери в укромном месте.

Ольха. Ольховые ветки с шишками — мощная защита от негатива. Их собирают после первого снега и мастерят из них деревянных человечков, используя веревку из натуральных материалов. Благодаря таким талисманам будет несложно не только защититься от сглаза, но и вычислить того, кто стремится навредить.


Бузина. Еще одно дерево, энергетика которого способна защитить от сглаза и даже порчи. Ветки бузины изгоняют злых духов и подселенцев, а также не дают людям с дурными мыслями переступить порог дома. Веточки бузины сплетают между собой в виде паутины или решетки, и такой оберег вешают рядом с дверью, а также кладут в сумку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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