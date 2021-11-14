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Олеся Судзиловская обнажилась для журнала

Олеся Судзиловская обнажилась для журнала
47-летняя актриса Олеся Судзиловская поделилась пикантным фото. Звезда сериала «Домашний арест» тщательно следит за своей формой. Актриса регулярно занимается в тренажерном зале. При этом результат определенно говорит сам за себя. Олеся идеально выглядит и обожает демонстрировать достоинства своей фигуры. Актриса готова даже к самым дерзким преображениям. На этот раз она отважилась полностью обнажиться.  
Обнаженная Олеся Судзиловская Артистка призналась в искренней любви зимнему сезону и заявила, что с нетерпением ждет Новый год. «Снег уже лежит и днем! Обожаю это время, уже во всем чувствуется приближение любимого праздника. В следах на снегу от машин утром, столько украшений в магазинах, в комнате начинает расти гора подарков!» — пооткровенничала Судзиловская. Она пояснила, что пикантный снимок был сделан для мужского журнала Maxim. Поклонники оказались очарованы провокационным кадром. «Мадонна в белом! Прекрасна!», «Очаровательная!», «Пушистик», «Выглядите супер-класс», «Да! Снежная королева», «Просто ангел во плоти», «Сражаешь наповал одним взглядом», — не поскупились на комплименты фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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