Ольга Орлова отметила день рождения: «Хочется остановить время»

Певица и телеведущая рассказала, как чувствует себя в возрасте 44 лет«Я с возрастом перестала любить свой день рождения. Наверное, потому что очень хочется остановить время и очень не хочется взрослеть", — с таких слов обратилась ко своим поклонникам Ольга Орлова, которая 13 ноября отметила свой 44-ый день рождения. Лишь одно смиряет ее с бегом времени. "Когда я слышу столько теплых слов в свой адрес, когда я читаю все ваши поздравления, я понимаю, что праздники в жизни очень важны, причем, самые разные праздники. И я очень хочу поблагодарить вас всех за внимание и от всей души пожелать всем здоровья, особенно в это непростое время. Пусть сегодня сбудутся все ваши желания!»Свой личный новый год Ольга начала, как и полагается звезде ее уровня, с роскошного завтрака. Черная икра, лосось, ягоды — так выглядел ее стол в праздничное утро. Ну а дальше последовали подарки. Причем самый дорогой (во всех смыслах) вручил ей сын Артем. Он выбрал для любимой мамы браслет, стоимость которого оценивается примерно в 200 тысяч рублей.