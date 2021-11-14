Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская

Яна Поплавская сравнила ведущую и певицу Ольгу Бузову с обезьяной. Артистку возмутил тот факт, что Ольга Бузова собралась судиться с МХАТом. Напомним, ранее поющую ведущую уведомили по смс о том, что спектакль «Поющий грузин» сняли с программы театра, а звезде, по ее словам, не заплатили за два предыдущих выхода на сцену более 400 тысяч рублей. В своем инстаграм Поплавская порассуждала о том, почему Ольга Бузова появляется везде и всюду. «Подчас все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России. Так работает окно Овертона. Все это деструктивно действует на мозги людей», — написала Яна Поплавская.Яна Поплавская Актриса не понимает, зачем Бузову пригласили на сцену МХАТа, ведь по словам Поплавской, Бузова «не может связать и двух слов». Также Яна отметила, что ей «искренне жаль» поющую ведущую. «Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своем месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Поэтому Бузова – имя нарицательное. Молодость – вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнется с собственным ничтожеством», — добавила Поплавская.