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Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября

Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября


Пару дней назад появились слухи, что мультиплеер Halo Infinite может быть запущен уже в ближайший понедельник, то есть 15 ноября. Сразу несколько инсайдеров указывали на это, но официально информацию пока не подтвердили. По официальным данным релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря.

На сайте Pringles пользователи Reddit обнаружили счетчик запуска Halo Infinite, который заканчивается именно 15 ноября. Pringles является официальным партнером Microsoft по продвижению Halo Infinite на некоторых рынках, за покупку пачек Pringles можно получить двойной опыт в мультиплеере шутера.

Напомним, что 15 ноября пройдет юбилейная презентация Xbox. Ожидается, что именно на этой презентации объявят о запуске мультиплеера Halo Infinite уже 15 ноября, а кампания шутера выйдет 8 декабря, как и было заявлено изначально.

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По материалам: newxboxone

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