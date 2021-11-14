Поздравления с Днем эндокринолога 14 ноября 2021 года: стихи, картинки и открытки с праздником

Какие заболевания лечит эндокринолог

Поздравления с Днем эндокринолога в стихах: поздравительные картинки и открытки



Эндокринолог жизни спасает,

Людям больным он всегда помогает.

И в эндокринной нелегкой системе

Он как в своей атмосфере и теме.

Эндокринологу счастья желаем,

Вас в этот день от души поздравляем.

Пусть к вам везение снова приходит,

Пусть вас любовь и надежда находит!





Самую скрытую серьёзную нашу проблему

Ты можешь, осмотрев нас, быстро разгадать,

Ты — эндокринолог, а значит в теме,

Ведь не единожды тебе здоровье приходилось спасать.

Ты сегодня прими от нас всех в подарок

Строки, что подбирали мы с душой,

Всегда будь здоров, лучист и ярок,

Пусть дарит деньги профессия, а семья — покой!





Есть патологии в системе нашей эндокринной,

И знаешь ты про эти проблемы лучше всех,

Пусть в твоей карьере удачной и длинной,

Всегда преследует удача и большой успех.

Сегодня я тебе, медик, сердечно желаю:

Пускай к тебе признание, слава придёт.

С праздником профессиональным тебя поздравляю,

В любви будет гармония, и в деньгах везёт!





Вы отвечаете за эндокринную систему человека любой страны,

И своей профессии очень интересной вы всегда останетесь верны!

Если вас не будет, кто будет щитовидную железу лечить?

Как правильно лечиться, что кушать, кто будет нас учить?

Примите поздравления, все доктора-эндокринологи.

Пусть щитовидная железа всегда подчинялась бы логике!

Пусть всегда вас все пациенты уважают,

На работе ценят, начальство пусть не обижает!





Что за день по всему миру — четырнадцатое ноября?

Доктора-эндокринологи празднуют его сегодня не зря!

Благодаря вам мы лечим нашу щитовидную железу,

Гормоны в норму приводите, снижаете потоки слез на бегу!

Вовремя диагностируете и назначаете лекарства всегда,

Вы — ассы в своей сфере медицины, и преданы ей навсегда!

Поздравления от всех от нас вы сегодня принимайте,

Веселитесь от души и в свой день никогда не унывайте!





Всех медицинских работников — эндокринологов — мы поздравляем,

Быть ассами в своей области медицины мы желаем!

Мы же не устанем Вас всегда благодарить,

Что качественное лечение назначили, и уже почти не болит!

Строго следите за выполнением всех рекомендаций,

И проводите диагностику и лечение для всех нас доступную!

Пусть все мечты в жизни вашей исполняются,

И все ваши желания пусть всегда исправляются!





Работа врача-эндокринолога всегда была важна,

Во все времена, и особенно сегодня весьма нужна!

На любой стадии щитовидки у вас все под контролем,

И многие свои секреты вы для нас откроете!

Без вас бы мы болели чаще, не зная, что это мы лечим.

И верим, что лекарство будет лечить, а не калечить!

Счастья и здоровья, пусть хватает на все сил.

Всем пациентам врач-эндокринолог мил!



Во всем мире 14 ноября 2021 года отмечается День эндокринолога, а также Всемирный день борьбы с диабетом. Эти два события учреждены в 1991 году ВОЗ и Международной федерацией диабета (IDF). В этот день следует поздравить эндокринологов с их профессиональным праздником, прислать им поздравительные открытки или картинки, дополнив их стихами.Эндокринология — очень сложная область, о чем свидетельствуют, например, нейроэндокринные опухоли, которые могут располагаться во многих местах. Ежедневно эндокринолог встречает пациентов, которые могут жаловаться на совершенно разные недуги. Специалисты занимаются различными заболеваниями, потому что желез внутренней секреции много.Примеры таких заболеваний включают:щитовидная железа: гипотиреоз, гипертиреоз, заболевание Хашимото, опухоли щитовидной железы, зоб, заболевание Грейвса;гипофиз: акромегалия, гиперфункция гипофиза, гипопитуитаризм, несахарный диабет;надпочечники: опухоли надпочечников, нарушения, связанные с поражением надпочечников, гиперадренокортицизм, надпочечниковая недостаточность, синдром Конна, заболевание Аддисона, синдром Кушинга;поджелудочная железа: недуги и опухоли поджелудочной железы;яичники: угри, нарушения фертильности, нарушения менструального цикла, синдром поликистозных яичников ;яички: андропауза и др.Празднику День эндокринолога посвящаются мероприятия, на которых освещаются основные вопросы эндокринологии и сахарного диабета. Они проводятся с целью донести информацию населению об основных симптомах заболевания и причин его возникновения. Кроме того, разбираются способы лечения, которые применяются на сегодняшний день.14 ноября 2021 года специалисты принимают поздравления с Днем эндокринолога от пациентов, друзей, родственников и коллег. В этот день можно вручить открытки с праздником и поздравления в стихах.*********************