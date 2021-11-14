Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках

История праздника День логопеда, 14 ноября

Красивые поздравления с Днем логопеда в стихах, прозе и открытках

14 ноября 2021 года мир празднует профессиональный праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий — Международный день логопеда. Несмотря на свое значение, эта специальность на удивление мало освещается в СМИ, и о ее представителях существуют самые настоящие мифы. В нашем материале расскажем об истории этого праздника, а также представим вашему вниманию отличную подборку поздравлений в стихах, открытках и прозе.Праздник День логопеда-дефектолога отмечается во второй декаде ноября на международном уровне стал отмечаться в 2004 году. Мероприятия этого дня направлены на распространение знаний о проблемах речи, специалистах и методах речевой коррекции.История гласит, что первые попытки коррекции речевых нарушений были описаны в трудах по сурдопедагогике ещё в XVII веке, а первый документально зафиксированный пример сурдопедагогики относится к 12 веку, ко временам Средневековья.Бенедиктинский монах Беда Достопочтенный зафиксировал для истории факт первой увиденной им попытки обучить глухого ребёнка, которую предпринял епископ беверлийский Джон. Нарушение правильной работы речевого аппарата вызываются далеко не только глухотой.Термин orthophonie (ортофония или логопедия — прим. ред.) впервые появился во Франции в 1928 году благодаря француженке по имени Сюзанна Борель-Мезонни. Она основала в стране службу реабилитации речи и выступила в качестве её руководителя.Это была первая подобная служба, которая стояла у истоков создания системы голосовых, дыхательных и артикуляционных упражнений, направленных на выработку координации движений голосового, дыхательного и артикуляционного отделов речевого аппарата в процессе речепроизводства.Её в 1926 году пригласил доктор Виктор Во (фр. Victor Veau), хирург детской больницы, которая ныне называется госпиталем Винсен-де-Поль. Это самая старая и известная детская больница Парижа, где он работал с детьми, у которых была патология расщепления неба (заячья губа) и т.д.***С днём логопеда поздравить хочуТого, кто спасает, подобно врачу,Правильность речи и произношения,Нам помогая в любом выражении.Пусть будет жизнь, как красивая речь:Без всяких запинок желаю ей течь.Здоровья, богатства желаю всегда,Сияет всё ярче пусть Ваша звезда.***В этот день логопеда хочу пожелать огромного терпения в нелегком труде обучения. Пусть все трудности данной профессии будут компенсированы шикарными результатами учеников. Желаю мира в душе, эмоциональной стабильности, психологического равновесия. Пусть радости жизни постоянно поддерживают вас в сложные моменты, пусть вашем сердце откроется дверь в доброе, чистое и светлое, которое позволит прийти к отличным результатам в работе. Пусть это важное дело приносит колоссальное удовлетворение и наполняет смыслом жизнь!***Если вдруг проблемы с речью,Срочно нужен логопед,Он поможет все исправить,Нашу речь спасет от бед.Праздник ваш международный,Вы в любой стране нужны,Чтобы внятно, без запинкиГоворить умели мы.Счастья в жизни, позитиваПожелать хочу вам я,Пусть звучат красиво, звонкоБуквы все от «А» до «Я».***С Международным днём логопеда! Лёгких занятий, огромных успехов, громких побед, огня любви, прекрасных мгновений, ежедневной удачи, достатка и радости. Желаю усердно работать, добиваться своего, шагать по жизни с улыбкой и верить в свои мечты.***Логопеду приходится трудноОтыскать подход к малышам.Чтоб исправить ошибки природы,Научить иногда пап и мам.Ведь причин для неправильной речи,Очень много, и в этом секрет.Комплекс нужно найти упражнений,Исправляя дефект с ранних лет.Мы желаем вам быть упорными,В достижении цели любой,Чтобы дети были довольные,На занятия спешили гурьбой!