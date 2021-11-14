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Продажи Call of Duty: Vanguard оказались заметно ниже прошлой части серии в первую неделю

Продажи Call of Duty: Vanguard оказались заметно ниже прошлой части серии в первую неделю


Согласно данным GSD, продажи новой игры серии Call of Duty оказались заметно ниже, чем продажи прошлой части франшизы. У них есть данные по Великобритании, которые говорят, что продажи Call of Duty: Vanguard на 40% ниже продаж прошлогодней игры серии. Если разделить продажи на розничные и цифровые, то по розничным падение составляет 26%, а по цифровым оно гораздо выше – 44%.

Несмотря на такое серьезное падение, Call of Duty: Vanguard все еще показывает один из лучших стартов игр в 2021 году. Она занимает вторую строчку, на первой находится FIFA 22.

Портал gamesindustry отмечает, что есть 3 основных фактора, почему Call of Duty: Vanguard продается хуже прошлой игры серии. Первая причина – спрос к играм по тематике второй мировой войны, он ниже, чем к играм по современным военным темам. Вторая причина – высокая конкуренция среди шутеров, выходят в ближайшее время и новый Battlefield 2042 и новая часть Halo. Третья причина – высокая популярность бесплатной Call of Duty Warzone, не все игроки видят смысл платить деньги за Call of Duty: Vanguard на фоне Warzone.

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По материалам: newxboxone

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