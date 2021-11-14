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Разрушаем популярные стереотипы о Близнецах

Разрушаем популярные стереотипы о Близнецах

Стереотипное мышление еще никому не приносило пользы. Особенно опасным оно является в общении с людьми. Важно правильно оценивать характер и личность человека, чтобы строить с ним нормальное общение. В этот раз астрологи рассказали о стереотипах про Близнецов.


Близнецы относятся к самым обаятельным и харизматичным Знакам Зодиака. Это неоспоримый факт, который часто порождает различные предрассудки относительно данных людей. Причина может быть в зависти или в недостатке информации. 

Близнецы изменят вам при любой удобной возможности

Да, это люди, которые изменяют довольно часто, но делают они это не просто так, а потому, что их текущий партнер стал им не интересен. Да, это звучит жестоко, но с Близнецами нельзя становиться скучными. Как только это происходит, они тут же начинают искать того, с кем они снова смогут почувствовать себя живыми.

Близнецы — нарциссы

Да, они обожают себя и ценят самих себя, но они не проявляют признаков нарциссизма. Эгоизм в них присутствует — это без всяких сомнений, но он максимально благоприятен и безвреден для окружающих. Многие обижаются на Близнецов за то, что они думают о себе больше, чем о других, но это свойственно многим из нас.


Близнецы двуличны

Да, они ведут себя по-разному в различной обстановке, но это также свойственно всем нам. Просто у них эта черта гипертрофирована. Все люди разные, и из-за Близнецов с более неприятным характером родилось клише о том, что эти люди все насквозь двуличны. Само собой, это неправда.

Близнецы — плохие друзья

Если говорить честно, то Близнецы являются одними из самых лучших друзей во всем Зодиакальном круге. Они всегда придут на помощь и никогда не забудут того добра, что вы для них сделали. Ну а если и забудут, вы всегда можете им о нем напомнить.

Близнецы обожают вечеринки и громкие праздники

Это тоже миф. Да, Близнецы позитивны и оптимистичны, а также любят быть в центре внимания и жить ярко, но это не значит, что они не умеют запираться дома, чтобы почитать или посмотреть сериал. Согласно опросам, люди данного Знака чаще любят проводить время именно таким спокойным образом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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