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Россияне с высшим образованием смогут бесплатно выучиться на режиссёров и композиторов

Россияне с высшим образованием смогут бесплатно выучиться на режиссёров и композиторов

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Марина Третьякова



Со следующего учебного года россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусства. Правила приёма в такие вузы определены постановлением Правительства, которое вступает в силу 14 ноября.

Закон, позволяющий бесплатно овладеть второй профессией в творческой сфере, вступил в силу 13 июля. Разработать его поручал президент Владимир Путин. Решение было принято с учётом того, что за счёт бюджета можно получить только первое образование, а в творческие профессии люди нередко приходят в зрелом возрасте.

Согласно постановлению кабмина, теперь россияне могут второй раз поступить в вуз бесплатно и выучиться на режиссёра, звукорежиссёра, дирижёра, переводчика художественной литературы, композитора.

С нового учебного года второе высшее образование в сфере искусств станет бесплатным


Получить второе высшее образование бесплатно можно только в десяти вузах, в числе которых ВГИК, ГИТИС, Школа-студия МХАТ и Литинститут.

Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе. Сдавать ЕГЭ не придётся, но нужно будет пройти творческое и профессиональное испытание, а также собеседование.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#вузы #театр

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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