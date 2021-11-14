С 15 ноября все школы Иркутской области возвращаются к очным занятиям

С 15 ноября все школы Иркутской обасти возвращаются к очным занятиям. Такое решение, совместно с минобразования, приняли на заседании оперштаба. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в «Инстаграм».

«Вопрос непростой, после длительного обсуждения сошлись на том, что внеплановые каникулы надо заканчивать. Если помните, в конце прошлой недели в ряде школ мы были вынуждены продлить перерыв в учёбе. Вузам и учреждениям среднего профессионального образования рекомендовали продолжать обучение по смешанной форме. То есть, лекции — дистанционно, лабораторные занятия и практика — очно», — написал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что занятия будут по-прежнему идти с соблюдением всех противоэпидемических мер. Термометрия, санитарная обработка, закрепление классов за отдельными кабинетами, запрет массовых мероприятий — всё это сохраняется. При выявлении заболевшего класс уходит на дистант.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 7 ноября подписал указ о продлении каникул для школьников Иркутска, Ангарска, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский. Студенты средних профессиональных учебных заведений и учащиеся учреждений дополнительного образования на этих территориях обучаются дистанционно. Работодателям было рекомендовано предоставить одному из родителей ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность удаленной работы или часть очередного оплачиваемого отпуска.

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