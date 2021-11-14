С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать

Когда начнется Рождественский пост в 2021 году

Кто может не придерживаться Рождественского поста

Как легче перенести Рождественский пост

Традиции и запреты Рождественского поста

Уже совсем скоро начнется Рождественский пост, и многие православные верующие задаются вопросом о том, как его соблюдать, кому можно не придерживаться и что нельзя делать в этот период времени. С ним связано много традиций, правил и запретов, благодаря которым можно очистить душу и тело от грехов.В 2021 году Рождественский пост начнется в воскресенье, 28 ноября, а закончится в четверг, 6 января 2022 года. Его продолжительность составляет 40 дней. Ежегодно пост длится одинаковое время, и его дата не меняется. Придерживаются его все православные и католики.Рождественский пост относится к числу строгих. В течение 40 дней все постящиеся через покаяние, путем отказа от приема пищи очищают свою душу и готовятся к празднику Рождество Христово.В этот период времени людям следует совершать больше добрых дел, думать только о хорошем. Пост представляет собой не только воздержание от скоромной пищи, но и душевное очищение от накопившегося негатива, плохих мыслей и агрессии.Не всем верующим удается придерживаться его все 40 дней. Для обычных людей, кроме монахов, допускаются некоторое послабления. Они могут быть связаны со здоровьем человека, спецификой его работы либо же с непереносимостью каких-то продуктов.Как и все другие посты, Рождественский пост не является обязательным для всех. Его могут не соблюдать люди, имеющие:хронические или тяжелые недуги;сахарный диабет;проходящие реабилитацию после перенесенного недуга;заболевания органов ЖКТ.Нежелательно придерживаться его правил детям, пожилым людям, беременным и кормящим матерям. Ограничиться духовным постом разрешается тем, кто занимаются тяжелым физическим трудом, а также военным.Чтобы было легче соблюдать пост, к нему необходимо заранее подготовиться. Поскольку в это время нельзя есть определенную пищу, нужно начать понемногу убирать ее из своего рациона питания еще до его начала. Сперва можно исключить употребление скоромных продуктов по средам и пятницам.За пару месяцев до начала поста следует уменьшать объем своей порции, чтобы потом не ощущать голод. Не менее важную роль оказывает и духовная подпитка, поэтому следует ежедневно читать молитвы.Новичкам, которые собрались первый раз поститься, сначала следует сходить в церковь, рассказать батюшке о своем самочувствие и вере.В течение 40 дней, пока длится пост, мирянам запрещено употреблять определенные продукты. Необходимо также воздержаться от мирских утех. Нельзя ругаться, злиться, ссориться и сплетничать. Это время дается для того, чтобы наполнить свою душу энергией, спокойствием и умиротворением. Больше времени необходимо посвящать чтению духовной литературы.Нельзя в это время играть в азартные игры, завидовать, проявлять агрессию и негатив. Желательно вернуть людям долги, примириться со своими близкими и исправить ошибки.Посещение увеселительных заведений, курение, злоупотребление алкогольными напитками также находится под запретом в период поста.Согласно традициям раньше женщины собирались вместе в одном доме и занимались прядением. Поскольку в пост нужно совершать добрые поступки, христиане принимали странников и помогали им. Сейчас тоже следует помогать нищим, давать им милостыню.