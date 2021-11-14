«Сбер» представил суперкомпьютер, алгоритмы воссоздали Древнюю Олимпию и другие новости из мира ИИ

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ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

До 2025 года в России появится 3 млн рабочих мест, связанных с ИИ.

В «Запорожской политехнике» создадут лабораторию искусственного интеллекта.

Создатели Pokémon Go анонсировали платформу для разработки AR-приложений и метавселенной.

«Сбер» представил новый суперкомпьютер для ускорения задач в области искусственного интеллекта.

В Греции с помощью ИИ воссоздали Древнюю Олимпию.

Google научила нейросеть искать двойников питомцев среди произведений искусства.

Наиболее важные сделки в области ИИ за последнюю неделю.

До 2025 года в России создадут около 3 млн новых рабочих мест в областях, связанных с ИИ.

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, Россия входит в число глобальных лидеров по развитию искусственного интеллекта с передовыми позициями по внедрению технологии в некоторых отраслях. Теперь необходимо сохранить эти позиции и ускорить темпы развертывания ИИ, ведь у страны все для этого есть, добавил он.

На базе университета «Запорожская политехника» создадут лабораторию искусственного интеллекта. Проект запустили по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

Организация научно-исследовательского пространства и монтаж необходимого компьютерного оборудования уже начались, заявили в Запорожской областной госадминистрации.

Руководитель ИИ-лаборатории Сергей Сердюк сообщил, что студенты уже занимаются научными разработками и изучают возможности искусственного интеллекта в цифровых технологиях.

Харьковская мэрия выделит более 1,1 млн гривен (примерно $43 000) на создание парка скульптур в дополненной реальности.

Согласно тендерной заявке, местные власти запланировали разработку 14 AR-произведений, эскизов и общей концепции пространства. Также они заказали создание QR-кодов, их размещение и внедрение в городскую среду.

22 ноября 2021 года пройдет аукцион, на котором определят получателя тендера. Ему необходимо будет выполнить работы до 31 декабря 2021 года.

Компания NVIDIA анонсировала ряд новинок с искусственным интеллектом на осенней конференции GTC 2021.

Платформа Omniverse Avatar предназначена для создания интерактивных трехмерных персонажей. Она объединяет технологии распознавания и синтезирования речи, компьютерного зрения, понимания естественного языка и моделирования, а также рекомендательные системы.

Цифровой аватар генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, созданный на базе Omniverse Avatar. Данные: NVIDIA.

В компании заявили, что аватары на базе Omniverse Avatar можно настроить для различных задач практически из любой отрасли.

Для разработчиков ИИ-моделей компания представила микрокомпьютер Jetson AGX Orin. Он предназначен для робототехники, беспилотных автомобилей, медицинского оборудования и других встраиваемых устройств периферийных вычислений.

Jetson AGX Orin. Данные: NVIDIA.

Jetson AGX Orin базируется на архитектуре NVIDIA Ampere и может выполнять 200 трлн операций в секунду. Устройство оснащено процессорами Arm Cortex-A78AE, а также ускорителями глубокого обучения и компьютерного зрения нового поколения для запуска нескольких ИИ-приложений одновременно.

Также NVIDIA показала модульную платформу Drive Hyperion 8 для разработки полностью беспилотных автомобильных систем. Она имеет 12 камер и столько же ультразвуковых датчиков, девять радаров и лидар. В компании заявили, что система обеспечивает высокий уровень функциональной и кибербезопасности, а также предоставляет достаточно ресурсов для создания беспилотных систем 4 уровня автономности.

Разработчик игры Pokémon Go компания Niantic запустила платформу Lightship для создания кастомных AR-приложений и «метавселенной реального мира».

Инструменты позволяют отрисовывать карты-сетки в режиме реального времени, чтобы обучить устройства распознаванию поверхностей и пониманию топографии окружающего мира. Также платформа дает возможность создавать приложения дополненной реальности с одновременным включением до пяти игроков, синхронизируя их контент и взаимодействия.

Инструменты платформы Lightship бесплатные и доступны для всех желающих.

Niantic также объявила об учреждении инвестиционного фонда в размере $20 млн на поддержку разработчиков, которые разделяют видение компании в создании реальной метавселенной и вносят свой вклад в глобальную строящуюся экосистему.

Компании AMD и Meta заключили партнерство на поставку новых серверных процессоров EPYC для центров обработки данных. На фоне сделки акции чипмейкера выросли на 10%.

Процессоры серии Genoa предназначены для вычислений общего назначения. Они имеют 96 высокопроизводительных ядер Zen 4, основанных на оптимизированном 5-нм техпроцессе компании TSMC. Их выпуск запланирован на 2022 год.

Чипы серии Bergamo предназначены для облачных приложений. Они имеют до 128 высокопроизводительных ядер на архитектуре Zen 4c. Их поставки запланированы на первую половину 2023 года.

По словам гендиректора AMD Лизы Су, анонсированные процессоры EPYC нужны Meta для питания своей инфраструктуры и создания экзафлопсного суперкомпьютера Frontier.

Компания «Сбер» представила суперкомпьютер «Кристофари Neo» для ускорения задач искусственного интеллекта.

Установка основана на платформе для ИИ-вычислений DGX A100, включающей восемь графических ускорителей Nvidia A100 с 80 ГБ видеопамяти у каждого. Суперкомпьютер имеет более 700 GPU Tesla A100, а его производительность достигает 11,95 петафлопса.

Получить доступ к «Кристофари Neo» можно через облачную платформу для разработки и реализации ИИ-сервисов ML Space.

Porsche разработает «цифровые двойники» для автомобилей, позволяющих спрогнозировать необходимость техобслуживания на основе стиля вождения.

Алгоритмы проанализируют информацию с датчиков и «большие данные», чтобы порекомендовать определенный ремонтный сервис. Также они предскажут потенциальные поломки систем до их возникновения.

«Цифровые двойники» появятся после 2022 года. На сегодняшний день компания тестирует технологию среди около 50% владельцев Porsche Taycan. ИИ контролирует пневматическую подвеску электромобиля на предмет ускорения кузова и, если водитель преодолевает определенные пороги, система рекомендует посетить мастерскую.

Компания Microsoft совместно с правительством Греции воссоздала Древнюю Олимпию с помощью искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Проект позволяет людям со всего мира увидеть античный полис 2000-летней давности и попутешествовать по нему через интерактивное мобильное приложение. Он воссоздает 27 памятников, включая стадион, а также храмы Зевса и Геры.

Кроме этого, туристы могут посетить Олимпийский музей в Афинах и с помощью гарнитуры Microsoft HoloLens получить дополнительные сведения об экспонатах.

Разработчики приложения Google Arts&Culture представили алгоритм Pet Portraits для поиска двойников домашних животных среди произведений искусства.

Демонстрация работы функции Pet Portraits. Данные: Google.

Нейросеть сравнивает фото питомца с тысячами работ, представленными партнерскими организациями техгиганта.

Функция доступна в приложении Google Arts&Culture в разделе «Камера». Пользователи могут поделиться картинками или создать из них анимацию.

С 7 по 13 ноября 2021 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $ 1,79 млрд. Приводим наиболее интересные сделки.

Создатели поисковой ИИ-системы You.com собрали $20 млн.

Blackshark.ai получила $20 млн на масштабирование «цифрового двойника» Земли.

Kodiak Robotics привлекла $125 млн на расширение парка автономных грузовиков.

Inworld AI собрала $7 млн на разработку платформы по созданию виртуальных ИИ-персонажей для метавселенных.

Mantium получила $12,75 млн на поддержку облачного сервиса для внедрения больших языковых моделей в приложения.

Разработчики технологии для отслеживания использования офисов во время пандемии VergeSense привлекли $60 млн.

Landing AI собрала $57 млн на ускорение создания новых продуктов для поиска брака при производстве на заводах.

Разработчик 3D-сканера для подбора кроссовок Neatsy.ai привлек $1 млн.

Symbl.ai получила $17 млн на ускорение развития сервисов для диалогового ИИ.

H2O.ai собрала $100 млн на поддержку облачной платформы для разработки ИИ-систем.

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https://forklog.com/chto-takoe-transformery-mashinnoe-obuchenie/



