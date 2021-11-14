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Сборная России по футболу проиграла Хорватии и продолжит борьбу за выход в ЧМ-2022

14 ноября в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 по футболу сборная Хорватии обыграла Россию. Игра завершилась со счетом 1:0. Тем самым россияне не заработали прямую путевку на участие в Чемпионате мира — 2022 и продолжат борьбу в стыковых матчах.

В составе сборной России левым фланговым защитником выступил братчанин Федор Кудряшов. Именно он на 81-й минуте забил в свои ворота. Также во встрече принимал участие полузащитник иркутянин Роман Зобнин. Игра прошла на стадионе «Полюд» в Сплите.

Напомним, ранее россияне занимали первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей. Ближайшим преследователем россиян являлась именно Хорватия (20). По итогу сегодняшнего матча хорваты заработали 3 очка, россияне — 0.

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По материалам: irk

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