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Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)

Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Певец Сергей Лазарев показал триумф своего сына Никиты. Артист является популярным певцом. Он выступал дважды на конкурсе «Евровидение». Филипп Киркоров даже называл его своим преемником. Он также играет в театре и имеет множество престижных наград. Лишь свою личную жизнь артист хранит в тайне. Но своих детей он перестал скрывать несколько лет назад. У него подрастает дочка Анна, которая в сентябре отметила трехлетие. А недавно и сын Никита отпраздновал свое семилетие. Для своих наследников Лазарев не жалеет средств. Он уже позаботился о том, чтобы сын получил хорошее образование, отправив его учится в престижную школу. Наследник также уже учит английский язык. Обычно певец старается все свободное время посвящать детям. Порой Сергей делится достижениями малышей. На этот раз запечатлел сына, который играл с ним в шахматы и смог обыграть отца. «Кто обыграл меня в шахматы! Просто шах и мат за 10 ходов», — удивился артист. Примечательно, что Никита смутился. Он скромно улыбался за столом с шахматами. Поклонники умилились тем, что увидели. Многие заметили, что мальчик подрос. «Сергей, как классно!», «И как вы все успеваете», «Никита вообще чудо! Ваша копия», «Такой большой уже! Чудесный ребенок», «В шахматы умеют играть только смышленые», «Это удивительно! Сергей, вы крутой папа!», «Никита еще всех удивит», «Сколько таланта», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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