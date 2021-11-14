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СКР разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая «Кинотеатр Чайка»

СКР по Иркутской области разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая «Кинотеатр Чайка», преступление произошло в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СК изъяли видеозапись с камеры наблюдения подъезда жилого дома, на которой запечатлен мужчина в серебристом пуховике. Он мог стать свидетелем совершенного преступления. Правоохранители устанавливают личность этого человека.

Приметы: на вид 30-40 лет, рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, европейский тип лица. Был одет в светлый серебристый пуховик, темные брюки.

Просим граждан, узнавших мужчину на видео либо владеющих какой-либо информацией о его личности или местонахождении, сообщить по телефонам в следственный отдел по Свердловскому району Иркутска — 380-682; дежурную часть полиции — 02 или 102 (с мобильного телефона). Телефон доверия Следственного управления — 204-654.


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По материалам: irk

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