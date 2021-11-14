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Слуцкий назвал реакцию Пентагона на публикацию об ударе в Сирии циничной

Слуцкий назвал реакцию Пентагона на публикацию об ударе в Сирии циничной

16:58  Автор: Марьям Гулалиева



Военные США неоднократно допускали гибель мирного населения при нанесении ударов как в Сирии, так и в Ираке и Афганистане, их реакция на очередной вскрывшийся инцидент — цинизм высшей пробы. Об этом написал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своём Telegram-канале.

По информации газеты The New York Times, Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привёл к гибели 70 человек. В ответ на запрос издания в ведомстве заявили, что в результате этой бомбардировки погибли 80 человек, из них 16 — боевики запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» и четверо гражданских, принадлежность остальных жертв установить не удалось, удар при этом посчитали оправданным, пишет ТАСС.

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«И что же реакция американских военных? Цинизм высшей пробы!» — написал Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что, «следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков — вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства ещё 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями».

Он также заявил, что это далеко не первый подобный инцидент — мирные жители постоянно становились «разменной монетой» и «сопутствующим ущербом» в ходе применения американской стороной авиации в Афганистане, Ираке и теперь в Сирии.

«И это только если брать конфликты нынешнего столетия. Вопрос: слышали ли вы резкую реакцию мирового сообщества или самих американских политиков на вскрывшийся инцидент? Конечно, нет» — добавил депутат.

При этом, подчеркнул Слуцкий, когда в Сирию шесть лет назад по просьбе легитимного руководства страны вошли российские военные, «на Западе началась истерика, а интернет заполонили фейки о якобы жертвах среди населения при нанесении Россией ударов». 

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«Вот разница в «мировосприятии». Точнее — вот вся правда о манипуляциях общественным мнением для того, чтобы добиться того самого «мировосприятия» о «злодейке России» и «мужестве западных демократизаторов», — написал законодатель.

В сентябре министр обороны США Ллойд Остин поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара американского беспилотника по Кабулу в конце августа, жертвами которого стали гражданские лица.



#США #Сирия #Афганистан


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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