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Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S

Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S


Red Dead Redemption 2 может получить обновление до консолей нового поколения, о чем появились соответствующие слухи. На данный момент компания Rockstar анонсировала, что обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5 получит Grand Theft Auto V, а вышедшая гораздо позже игра Red Dead Redemption 2 к обновлению не заявлена.

В сети появился скриншот обновленного управления для Red Dead Redemption 5 на геймпаде Playstation 5. Это может указывать на разработку обновления, в том числе, для Xbox Series X | S.


Отметим, что апдейт Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5 должен выйти в марте 2022 года. Информации о примерных сроках выхода обновления Red Dead Redemption 2, если оно вообще находится в разработке, пока нет.

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По материалам: newxboxone

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