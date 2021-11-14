Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S





Red Dead Redemption 2 может получить обновление до консолей нового поколения, о чем появились соответствующие слухи. На данный момент компания Rockstar анонсировала, что обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5 получит Grand Theft Auto V, а вышедшая гораздо позже игра Red Dead Redemption 2 к обновлению не заявлена.

В сети появился скриншот обновленного управления для Red Dead Redemption 5 на геймпаде Playstation 5. Это может указывать на разработку обновления, в том числе, для Xbox Series X | S.

Looks like a RDR2 is getting a enhanced upgrade soon 👀 https://t.co/htag4LbccJ — Idle Sloth (@IdleSloth84) November 13, 2021



Отметим, что апдейт Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5 должен выйти в марте 2022 года. Информации о примерных сроках выхода обновления Red Dead Redemption 2, если оно вообще находится в разработке, пока нет.