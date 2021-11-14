Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения

Вадим Карасев

Хэллоуин отпраздновали, с золотой осенью попрощались — время выбирать новогодние подарки и самим создавать себе снежную сказку (неважно, идет у вас снег, как в Москве на этой неделе, или нет). Помимо мандаринов, гирлянд и ароматных свечек, зимнее настроение может подарить и тематический маникюр — например, в пастельных тонах, характерных для этого времени года. Нет, мы не про белый и голубой маникюр "снежинки", ведь зимой много и ярких красок — уютной желтой лампы, блестящих зеленых елок и розовых щечек с мороза. Самые симпатичные варианты — в нашей подборке!

Зимний

Любите нежный маникюр, но уже устали от банального френча или простого белого лака? Тогда самое время попробовать что-нибудь из пастельных оттенков — лавандовый, теплый желтый, приглушенно-голубой, цвет чая матча или другие сочетания. Однотонное покрытие или нейл-дизайн — тут каждый решает сам. Можно сделать французский маникюр с пастельными кончиками или превратить ногти в палитру пастельных оттенков, где один цвет будет перетекать в другой.





























































Абстрактный

Многие думают, что маникюр в пастельных тонах по определению не может быть ярким и броским, однако это не так. На самом деле существует огромное количество вариантов эффектного дизайна с пастельными оттенками. Один из них — абстракция, которая при правильном сочетании линий, форм и цветов выглядит очень красочно. Такой вариант маникюра вряд ли получится повторить в домашних условиях, но опытный и интересующийся нейл-мастер наверняка будет только рад попрактиковать свои навыки.





















Необычный

Вариаций необычного нейл-дизайна с оттенками пастели не счесть: здесь все зависит от фантазии клиента и его мастера по маникюру. Можно украсить несколько ногтей милыми рисунками, попробовать вписать в нейл-дизайн звериный принт или сделать френч с пастельными кончиками наискосок. Ничего не бойтесь: чем необычнее будет идея, тем интереснее ее воплощение и конечный результат!





























Яна Марковская