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Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на них надрезы, но на это есть причина

Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на них надрезы, но на это есть причина

Мало кто знает, что в гостиницах портить имуществ могут не только клиенты, но владельцы. Однако последние это делают не своими руками. Они просят это сделать свой персонал. Для чего? Читайте дальше.

Во многих номерах европейских гостиниц можно найти матрасы с надрезами. Некоторые гости стремятся выяснить, почему их матрас испорчен, но, а коллектив всегда отвечает, что это норма, и возмещать ущерб гостю не придется.

При этом никто не стремится заменить поврежденный матрас новым.

Ответ кроется на поверхности. В хорошим гостиницах в номерах устанавливается дорогая мебель, а кровати дополняются качественными ортопедическими матрасами. Но не все гости с уважением относятся к чужому имуществу – бывали случаи, когда этот постельный аксессуар воровали с целью перепродаж и заработка.

Для предотвращения таких инцидентов матрасы намеренно повреждают. Это помогает избежать разборок гостя с полицией, а также минимизирует случаи воровства. Отель не терпит убытков.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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