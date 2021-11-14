Создатели Back 4 Blood активно работают над снижением сложности игры





Несколько дней назад стало известно о том, какие обновления для игры Back 4 Blood готовят разработчики. В частности, в 2022 году должно выйти первое крупное дополнение, а до этого времени разработчики нацелены на исправление проблем и доработку одиночного режима.

Одна из проблем, на которую жалуются игроки в Back 4 Blood, это высокая сложность игры. В посте на Reddit разработчики разъяснили, что данная проблема все еще находится у них в центре внимания, и они намерены ее исправить в ближайшее время. Разработчики отмечают, что сейчас сложность не оптимальная, и она будет снижаться:

Иногда небольшие трудности могут добавить много возможностей для повторного прохождения, но на данный момент есть проблемы и ошибки, с которыми мы столкнулись при разработке, которые делают игру намного сложнее, чем предполагалось.

Разработчики отмечают, что хотят, чтобы игра Back 4 Blood была напряженной, сложной и игроки убегали от толпы зомби с приливом адреналина. Но при этом они не хотят, чтобы сложность была «неуправляемой и несправедливой». В данный момент студия Turtle Rock работает над балансом игры, настраивая не только ИИ врагов, но и карточные системы, функциональность врагов и прочее.

Напомним, что игра Back 4 Blood доступна в Game Pass с момента релиза.

Back 4 Blood

Back 4 Blood – это захватывающий кооперативный шутер от первого лица от создателей признанной критиками франшизы Left 4 Dead. Вы находитесь …

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