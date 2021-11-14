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Сын Юлии Барановской рассказал о своих заработках

Сын Юлии Барановской рассказал о своих заработках
Ведущая Юлия Барановская призналась, что гордится своим сыном Артемом. 15 летний Артем Аршавин совсем скоро догонит звездную маму и, возможно, даже затмит. «Самый большой мой личный казус, когда говорят, что он ведет лучше, чем я. Но это правда», — откровенничала Барановская с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» канала НТВ. Но Юлия решила не расстраиваться из-за этого факта, а извлечь выгоду. Так и создался семейный тандем Барановская-Аршавин-младший. Теперь они не только отлично будут дополнять друг друга, но и значительно пополнят семейный бюджет. Со слов их агента, общий гонорар матери и сына за один вечер выйдет на 1,2 миллиона. К слову, парень развивается в свое удовольствие и деньги считает приятным бонусом. «Мне тут на днях пришел заработок, который должен был прийти четыре года назад за спектакль в Большом театре. 27 тысяч рублей!» — хвастается Артем в эфире НТВ. Сейчас, конечно же, работа Аршавина оценивается совсем по-другому, да и масштабы мероприятий расширились. Так, недавно он вел вместе с мамой детскую музыкальную премию.
Юлия Барановская с сыном Как считает 36-летняя ведущая, ее сын преуспевает не потому, что она может замолвить за него словечко. Она заявляла, что не занимается пиаром наследника: «Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни». «Выходить на сцену Теме нравится, он увлечен процессом — к примеру, по своей инициативе продолжает вести концерты «Непосед», где раньше учился. Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?» Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее», — добавила женщина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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