Тина Канделаки с размахом отметила день рождения

Вадим Карасев

10 ноября известной российской телеведущей и журналистке Тине Канделаки исполнилось 46 лет. Несмотря на некруглую дату и крайне сложную эпидемиологическую обстановку, день рождения звезда решила отметить с размахом и устроила большую вечеринку в одном из столичных ресторанов.

Поздравить именинницу, которая блистала в элегантном черном платье, приехали ее друзья и коллеги с канала "Матч ТВ". Среди гостей были замечены Наталья Давыдова, Тимур Батрутдинов, группа "Мумий тролль", певица Елка и другие.





Тина Канделаки





Наталья Давыдова и Тина КанделакиТина Канделаки и Тимур Батрутдинов





Вечеринка была тематической. Вдохновением для нее послужили фильмы о Джеймсе Бонде. Сама именинница, которая получила шпионское прозвище Агент Ти, принимала непосредственное участие в торжестве — шутила вместе с Батрутдиновым на сцене и активно подпевала Илье Лагутенко в песне "Медведица".

Выгружаем нашу "Медведицу" на музыкальные платформы?

— пошутила она.

В завершение праздника для именинницы вынесли грандиозный торт с изображением перевернутого скрипичного ключа — такая татуировка изображена на левой руке звезды. Она является символом силы и много значит для журналистки. Ее Тина сделала после аварии, в которую попала в 2006 году в Ницце вместе с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Тогда она, по слухам, получила ожоги руки, которые и решила скрыть с помощью татуировки.





Наталья ДавыдоваЕлкаТина Канделаки с подругамиТина Канделаки с коллегамиИлья ЛагутенкоМариана Панкина