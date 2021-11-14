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Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Заслуженный артист России Игорь Бондаренко долгое время боролся с тяжелой болезньюО смерти актера Игоря Бондаренко, который ушел из жизни на 56-ом году жизни, сообщили его коллеги. «Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей, — рассказали партнеры Бондаренко по театральной сцене. — Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем», — написали его коллеги в некрологе".Известно, что заслуженный артист России Игорь Бондаренко в последнее время очень тяжело болел. Кинозрителям он известен по ролям в сериалах «Реальные пацаны", 'Кармелита», «Счастливы вместе», «Хитровка», «Восьмидесятые». Всего в его фильмографии — около 40 проектов. Также актер служил в театре «ФЭСТ». Прощание состоится 15 ноября.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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