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В Черемхово за взятку 30 тысяч рублей на 2 года условно осуждён экс-начальник ветеринарной станции

В Черемхово за получение взятки 30 тысяч рублей осуждён бывший начальник ветеринарной станции. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что в 2019 году начальник ветеринарной станции умышленно внес не соответствующие действительности записи в ветеринарный сертификат о том, что при среди подлежащих отправке 30 лошадей нет больных и подозрительных по заболеванию заразными болезнями. Он это сделал без проведения карантирования и ветеринарной диагностики животных. За незаконные действия мужчина получил взятку 30 тысяч рублей от владельца животных.

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По материалам: irk

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