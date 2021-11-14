Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой

В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой


Fallout 76 – проект, который на релизе был встречен с негативом, особенно фанатами франшизы. Но разработчики уже более 3 лет поддерживают игру, и она постоянно получает новый интересный контент, в том числе и для любителей одиночных игр серии Fallout.

Разработчики Fallout 76 опубликовали на официальном сайте Bethesda благодарность игрокам за три года, которые они поддерживают проект. В этом материале компания Bethesda отмечает, что аудитория игры достигла 11 миллионов человек.

Отпраздновать трехлетие игры создатели Fallout 76 решили информацией о статистике из игры. Они поделились некоторыми интересными цифрами по проекту:



14,830,994 ежедневных операций было завершено.



В ТОП-3 убитых существ, по очереди: Горелый, Дикий Гуль, Супермутант.



Наиболее часто убиваемый криптид – Вендиго.



95,318,024,636 крышек потратили игроки в магазинах.



Самая захватываемая мастерская – Электростанция «Посейдон Энерджи».

Ознакомиться с другими цифрами можно на сайте Bethesda.

Напомним, что игра Fallout 76 доступна в подписке Xbox Game Pass.

Fallout 76

Fallout Worlds позволяет взглянуть на приключения в Аппалачии под иным углом — игроков ждут циклически меняющиеся открытые миры и возможност…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Похоже, Halo 5 мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Похоже, Halo 5 мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой
В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились
Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества "Большой перемены"
Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Кузьминки осенние 14 октября: что можно и чего нельзя делать сегодня
Кузьминки осенние 14 октября: что можно и чего нельзя делать сегодня
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и готовят патчи
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и

Топ на сегодня

СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в
Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой поколения Z
Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой

Еще по теме

CNN в репортаже о «российских хакерах» использовал кадры из видеоигры
Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии
Моды в Fallout 4 на PS4 появятся в ноябре
Bethesda планирует разрабатывать однопользовательские игры – это «часть ее сущности»