В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой





Fallout 76 – проект, который на релизе был встречен с негативом, особенно фанатами франшизы. Но разработчики уже более 3 лет поддерживают игру, и она постоянно получает новый интересный контент, в том числе и для любителей одиночных игр серии Fallout.

Разработчики Fallout 76 опубликовали на официальном сайте Bethesda благодарность игрокам за три года, которые они поддерживают проект. В этом материале компания Bethesda отмечает, что аудитория игры достигла 11 миллионов человек.

Отпраздновать трехлетие игры создатели Fallout 76 решили информацией о статистике из игры. Они поделились некоторыми интересными цифрами по проекту:

14,830,994 ежедневных операций было завершено.В ТОП-3 убитых существ, по очереди: Горелый, Дикий Гуль, Супермутант.Наиболее часто убиваемый криптид – Вендиго.95,318,024,636 крышек потратили игроки в магазинах.Самая захватываемая мастерская – Электростанция «Посейдон Энерджи».

Ознакомиться с другими цифрами можно на сайте Bethesda.

Напомним, что игра Fallout 76 доступна в подписке Xbox Game Pass.

Fallout 76

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