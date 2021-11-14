Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске из психоневрологического диспансера эвакуировались 20 человек

В Иркутске из психоневрологического диспансера эвакуировались 20 человек

В Иркутске утром 14 ноября из психоневрологического диспансера на улице Сударева, 6 до приезда пожарных эвакуировались 20 человек из-за возгорания лампы в санузле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Погибших и пострадавших нет. Преварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

«Системы противопожарной защиты не сработали. Госинспекторы по пожарному надзору проведут проверку по факту случившегося, в том числе в отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В пострадавшей от ливня школе села Баяндай установили дренажную систему
В пострадавшей от ливня школе села Баяндай установили дренажную
В Иркутске из психоневрологического диспансера эвакуировались 20 человек
В Иркутске из психоневрологического диспансера эвакуировались 20
578 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
578 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
ИрНИТУ запускает систему входа по QR-кодам с 29 ноября
ИрНИТУ запускает систему входа по QR-кодам с 29 ноября
Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили Фестиваль памяти в Лондоне
Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили
Ксения Собчак уверена, что ее много порочили
Ксения Собчак уверена, что ее много порочили
Юлия Барановская опять судится с Андреем Аршавиным из-за алиментов
Юлия Барановская опять судится с Андреем Аршавиным из-за алиментов
В сети биткоина активировано долгожданное обновление Taproot
В сети биткоина активировано долгожданное обновление Taproot
«Сбер» представил суперкомпьютер, алгоритмы воссоздали Древнюю Олимпию и другие новости из мира ИИ
«Сбер» представил суперкомпьютер, алгоритмы воссоздали Древнюю
В Черемхово за взятку 30 тысяч рублей на 2 года условно осуждён экс-начальник ветеринарной станции
В Черемхово за взятку 30 тысяч рублей на 2 года условно осуждён
В Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
В Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
Лолита решила поработать уборщицей
Лолита решила поработать уборщицей

Топ на сегодня

Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой поколения Z
Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Еще по теме

Пострадавшими при пожаре в доме престарелых в Иркутске стали 14 человек
Более 180 человек эвакуированы из психдиспансера в Тверской области
Спасатели из-за пожара эвакуировали пациентов ПНИ в Смоленской области
Гриль-бар BBQ на улице Байкальской горел в Иркутске