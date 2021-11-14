В Иркутске из психоневрологического диспансера эвакуировались 20 человек

В Иркутске утром 14 ноября из психоневрологического диспансера на улице Сударева, 6 до приезда пожарных эвакуировались 20 человек из-за возгорания лампы в санузле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Погибших и пострадавших нет. Преварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

«Системы противопожарной защиты не сработали. Госинспекторы по пожарному надзору проведут проверку по факту случившегося, в том числе в отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.