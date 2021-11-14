В Иркутске общественники записали обращение президенту РФ о незаконности антиковидных ограничений

В Иркутске на площади между зданием регионального правительства и Вечным огнем группа активистов 13 ноября записала открытое видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобой на «незаконность ковидных ограничений», установленных в Приангарье. В акции приняли участие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Видео опубликовано на странице одного из организаторов акции, усольского предпринимателя Михаила Ожиганова в «Фейсбук». Как пояснил журналисту IRK.ru Михаил Ожиганов, вопросов у правоохранительных органов не возникло.

Михаил Ожиганов:

— Мы провели не пикет, не митинг. Это была буквально пятнадцатиминутная запись видеообращения в 12:30. Сотрудники полиции наблюдали за всем происходящим. Перед проведением записи я к ним подошел и заручился поддержкой, чтобы все прошло без каких-либо эксцессов с чьей бы то ни было стороны. В итоге все прошло очень спокойно.

Участники акции против обязательных QR-кодов и требуют отменить их, они «против раскола в стране», вызванного делением на вакцинированных и невакцинированных.. Протестующие считают, что антиковидные требования «подрывают авторитет президента», так как на ряде предприятий региона работников «принудительно заставляют вакцинироваться» от коронавируса. Также участники видео требуют отменить ограничения, введенные для малого и среднего бизнеса.

Справка:

Михаил Ожиганов — активный общественник. В декабре 2020 года он принес к зданию областного правительства «виселицу для бизнеса». Таким перформансом он, а также еще более сотни предпринимателей региона, протестовали против отмены единого налога на вмененный доход. После ее принятия предприниматели вынужденно перешли на альтернативные налоговые режимы, для многих это стало крахом. Кировский районный суд Иркутска тогда назначил Михаилу Ожиганову за одиночный пикет максимальный штраф — 30 тысяч рублей.





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