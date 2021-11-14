Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске общественники записали обращение президенту РФ о незаконности антиковидных ограничений

В Иркутске на площади между зданием регионального правительства и Вечным огнем группа активистов 13 ноября записала открытое видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобой на «незаконность ковидных ограничений», установленных в Приангарье. В акции приняли участие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Видео опубликовано на странице одного из организаторов акции, усольского предпринимателя Михаила Ожиганова в «Фейсбук». Как пояснил журналисту IRK.ru Михаил Ожиганов, вопросов у правоохранительных органов не возникло.

Михаил Ожиганов:
— Мы провели не пикет, не митинг. Это была буквально пятнадцатиминутная запись видеообращения в 12:30. Сотрудники полиции наблюдали за всем происходящим. Перед проведением записи я к ним подошел и заручился поддержкой, чтобы все прошло без каких-либо эксцессов с чьей бы то ни было стороны. В итоге все прошло очень спокойно.

Участники акции против обязательных QR-кодов и требуют отменить их, они «против раскола в стране», вызванного делением на вакцинированных и невакцинированных.. Протестующие считают, что антиковидные требования «подрывают авторитет президента», так как на ряде предприятий региона работников «принудительно заставляют вакцинироваться» от коронавируса. Также участники видео требуют отменить ограничения, введенные для малого и среднего бизнеса.

Справка:

Михаил Ожиганов — активный общественник. В декабре 2020 года он принес к зданию областного правительства «виселицу для бизнеса». Таким перформансом он, а также еще более сотни предпринимателей региона, протестовали против отмены единого налога на вмененный доход. После ее принятия предприниматели вынужденно перешли на альтернативные налоговые режимы, для многих это стало крахом. Кировский районный суд Иркутска тогда назначил Михаилу Ожиганову за одиночный пикет максимальный штраф — 30 тысяч рублей.


Предыдущая новость по этой теме:

ИРНИТУ запускает систему входа по QR-кодам с 29 ноября

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть из Белоруссии
ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть из
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: мультиплеер Halo Infinite не выйдет 15 ноября, в последний момент дату запуска перенесли
Инсайдер: мультиплеер Halo Infinite не выйдет 15 ноября, в последний
5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы могли пропустить
5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы
EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной ошибки Xbox
EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ольга Орлова отметила день рождения: «Хочется остановить время»
Ольга Орлова отметила день рождения: «Хочется остановить время»
Поздравления с Днем эндокринолога 14 ноября 2021 года: стихи, картинки и открытки с праздником
Поздравления с Днем эндокринолога 14 ноября 2021 года: стихи,
В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению огромной опухоли у младенца
В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению
Голосовой помощник Сбербанка помогает клиентам экосистемы с помощью искусственного интеллекта
Голосовой помощник Сбербанка помогает клиентам экосистемы с помощью
В Иркутске общественники записали обращение президенту РФ о незаконности антиковидных ограничений
В Иркутске общественники записали обращение президенту РФ о
Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах
Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах

Топ на сегодня

Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The

Еще по теме

Бастрыкин запомнил перекрывших ему дорогу пенсионерок из Томска
В городах РФ задерживают бастующих приверженцев Навального
Жители Калужской области проведут первый в России пикет в поддержку Трампа
Сестры Савченко собрали митинг под окнами Порошенко