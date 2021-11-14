В Иркутске росгвардеец защитил мальчика от напавшего на него мужчины

В Иркутске военнослужащий ангарского полка Росгвардии сержант Иван Приходько на улице Сеченова стал очевидцем нападения мужчины на мальчика. Он задержал дебошира и передал его полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

Как выяснилось в дальнейшем со слов задержанного, физическим воздействием иркутянин хотел наказать чужого ребёнка после конфликта с его сыном. Теперь ему предстоит разбирательство в правоохранительных органах.