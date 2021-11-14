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В Израиле рассчитывают принять десятки тысяч российских туристов до конца года

В Израиле рассчитывают принять десятки тысяч российских туристов до конца года

18:55  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



В Израиле очень ждут российских туристов и планируют принять десятки тысяч россиян до конца этого года, заявил в воскресенье израильский министр туризма Йоэль Развозов. Об этом сообщает ТАСС.

С 15 ноября Израиль открывает границы для иностранцев, привитых двумя дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отмечали в Минздраве страны, иностранные граждане,  вакцинированные данным препаратом, «должны будут получить положительный результат серологического теста в Израиле (должны будут находиться в изоляции до получения положительного результата)».

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«В Израиле очень ждут туристов из России», — сказал министр.

По его словам, в первые десять дней открытия границ для иностранцев, привитых признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами, в Израиль въехали порядка 23 тысяч иностранных туристов.

«Я надеюсь, что и вакцинированных «Спутником V» гостей мы сможем принять в подобном объеме ещё до конца 2021 года и на рождественские праздники», — заявил Развозов.

Ранее национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии предложил разрешить вакцинированным «Спутником V» въезд в страну без тестов. Специалисты отметили, что «Спутник V» столь же эффективен и безопасен, как и вакцины AstraZeneca и Jansen. Кроме того, в институте не считают, что вакцинированные этим препаратом способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии. 

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В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанные Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова. 



#туризм


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По материалам: pnp.ru

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