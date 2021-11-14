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В мире выявили максимальное с конца сентября число заболевших COVID-19 за неделю

В мире выявили максимальное с конца сентября число заболевших COVID-19 за неделю

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:34  Автор: Марьям Гулалиева



Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло за неделю на 3,4 миллиона — это максимальное значение с конца сентября. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса за семь дней составило 51,5 тысячи, что на 2,6 тысячи больше, чем за прошлый аналогичный период.

Главным эпицентром распространения инфекции стала Европа. При этом в некоторых государствах региона, где коллективный иммунитет превышает 70 процентов, смертность очень низкая, несмотря на резкий скачок заболеваемости, пишет агентство.

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В России, по последним данным, зафиксировано 9 070 674 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 7 784 585 человек, 255 386 пациентов скончались.

В пятницу стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 49 процентов. Об этом сообщил  оперативный штаб по борьбе c COVID-19. Согласно данным от 5 ноября, этот показатель составлял 48 процентов.



#коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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