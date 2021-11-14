В Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД

Вадим Карасев

В Москве с сегодняшнего дня начали работать передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Проект реализовывает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Замглавы соответствующего подразделения ЦОДД Егор Чернов пояснил, что речь идет об устройствах принципиально нового типа. Они прошли сертификацию и тестировались в течение трех месяцев, а теперь начнут работать на Киевском шоссе.

"Это комплекс, который встроен в проблесковую балку патрульного автомобиля ЦОДД", – цитирует его "Интерфакс".

Пока что система установлена лишь на двух автомобилях, впоследствии их число увеличится. Через месяц расширится и зона их применения. Первоначально комплексы будут фиксировать превышения скорости, затем они научатся замечать несанкционированное движение по выделенной полосе и по обочине, а также неправильную парковку. Разработчики планируют обучить их выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

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