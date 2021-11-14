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В Польше назвали три сценария развития миграционного кризиса на границе с Белоруссией

В Польше назвали три сценария развития миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии выльется в дальнейшую милитаризацию межгосударственных рубежей, если в ближайшее время не произойдет деэскалация, пишет польское издание InfoSecurity24.

Любое усиление границы с белорусской стороны будет представлено Минском как необходимая реакция на "агрессивные шаги Польши и Литвы", считают журналисты и допускают три сценария развития событий. Самый мягкий предполагает стягивание Белоруссией к границе вертолетов, бронетехники, беспилотников и снайперских групп, жесткий — ввод тяжелой техники и регулярных армейских подразделений в кризисную зону.

"В крайнем случае можно ожидать активности России, например, появления российских пограничников на польско-белорусской границе", - полагают польские журналисты.

Как писал Ruposters, 12 ноября группа мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии. Еще один прорыв состоялся в ночь на 10 ноября, но тогда всех нелегалов задержали польские силовики.

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По материалам: uposters.ru

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