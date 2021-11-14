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В Польше прошел антисемитский марш

В Польше прошел антисемитский марш

Польский президент Анджей Дуда заявил, что осуждает антисемитский марш, который прошел несколько дней назад в Великопольском воеводстве по случаю Дня независимости. Он назвал его участников "группой хулиганов".

Демонстрация состоялась 11 ноября в городе Калиш. Ее участники сожгли акт 1264 года, в котором князь Болеслав Благочестивый заявлял о необходимости терпимого отношения к еврейскому населению.

"Варварство, которое допустила группа хулиганов из Калиша, противоречит ценностям, на которые опирается Польша. А принимая во внимание ситуацию на границе и пропагандистские акции против Польши, это и вовсе акт предательства", – возмутился Дуда.

Stanowczo potępiam wszelkie akty antysemityzmu. Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w sprzeczności z wartościami, na których oparta jest Rzeczpospolita. A wobec sytuacji na granicy i akcji propagandowych przeciwko Polsce jest wręcz aktem zdrady.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 14, 2021

Как сообщал Ruposters, в ходе празднования Дня независимости Польши в Варшаве сожгли флаг Германии и изображение Дональда Туска.

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По материалам: uposters.ru

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