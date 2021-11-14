В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих

В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих, еще пять мужчин доставили в больницу с различными травмами и ожогами. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 12 ноября в поселке Залари произошел конфликт между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Произошла массовая драка, затем злоумышленники подожгли строительный вагончик.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Осмотр места происшествия провели с применением криминалистической техники. Личности всех подозреваемых установлены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», санкции которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. По поручению прокурора Иркутской области Андрея Ханько на место преступления в Заларинский район выезжал его заместитель для координации следственно-оперативных мероприятий.



