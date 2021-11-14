В пострадавшей от ливня школе села Баяндай установили дренажную систему

В строящейся школе села Баяндай установили дренажную систему и провели дополнительную гидроизоляцию подвальных помещений. На эти работы из областного бюджета дополнительно выделили 19 миллионов рублей. Дренажная система не была предусмотрена проектом строительства, так как Баяндай находится в зоне, не подверженной затоплениям. Однако, в 2020 году там прошёл ливень, какого не было более ста лет. Строительную площадку, как и другие объекты села, затопило. Поэтому повторно выполнили инженерно-геологические изыскания, внесли изменения в проектную документацию. К ноябрю подрядчик планировал завершить дополнительные работы. 13 ноября ход работ проконтролировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев:

— Сегодня я увидел, что до начала учебного процесса необходимо устранить ряд недостатков. Вызывает вопросы благоустройство территории и нужны парковочные места. Завершить все работы нужно в кратчайшие сроки. Подрядчик должен предоставить график наращивания работ.

Новая школа в селе Баяндай рассчитана на 725 мест. Это здание для действующего образовательного учреждения. В нём 530 учеников. Они занимаются в старом корпусе. Новое здание полностью готово. В нём установлено всё необходимое оборудование, педагоги уже перенесли цветы из своих кабинетов.

Анатолий Табинаев, мэр Баяндаевского района:

— Жители Баяндая ждут сдачи новой школы, так как дети занимаются в две смены. Для нас самое важное, чтобы в здании не было недоделок. Баяндай находится на сложных грунтах в зоне вечной мерзлоты. Отсюда все дополнительные работы. Спасибо за то, что нам дали на них дополнительно 19 миллионов. Я думаю, что в ближайшее время мы работы выполним, надеемся на скорейшую сдачу школы.

Также 13 ноября Игорь Кобзев посетил школу села Покровка Баяндаевского района. Она находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Нужен капитальный ремонт. Муниципальное образование подготовило проектную документацию и получило положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ составляет около 60 миллионов рублей.

Игорь Кобзев:

— Эта школа попала в число 37, которые Иркутская область представляет для проведения капитального ремонта. Она находится в заявке Иркутской области на получение финансирования за счёт федерального бюджета. Это программа по капитальному ремонту школ, которую предложила партия «Единая Россия» и поддержал президент Владимир Путин.