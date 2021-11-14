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В сети биткоина активировано долгожданное обновление Taproot

В сети биткоина активировано долгожданное обновление Taproot


В блокчейне биткоина активировано обновление Taproot, призванное повысить конфиденциальность, эффективность и масштабируемость сети. Софтфорк произошел на блоке 709 632, добытом майнинг-пулом F2Pool 14 ноября в 08:15 МСК.



Это крупнейший апгрейд сети биткоина со времен активации протокола Segregated Witness (SegWit), которая произошла в августе 2017 года. Taproot включает несколько важных технических улучшений, основным из которых является имплементация схемы подписей Шнорра и концепции MAST.


https://forklog.com/chto-takoe-podpisi-shnorra-chto-takoe-taproot/

Taproot спроектировал сооснователь Blockstream Грэгори Максвелл еще в 2018 году. С того момента к работе над BIPs, ставшими частью обновления, подключились Питер Велле, Тим Раффинг, Джонсон Лау и другие разработчики.


В июне 2021 года активацию Taproot поддержали 98% майнеров, что говорит о его значимости для сообщества. В сентябре вышла новая версия популярного клиента Bitcoin Core (v 22.0), в которой была реализована поддержка обновления.


MAST повысит эффективность обработки массивов данных. Конструкция предполагает генерацию отдельных хешей для каждого условия траты монет с последующем их включением в дерево Меркла, которое и производит единый хеш или так называемый корень Меркла. 


В разрезе Taproot эта концепция также включает наличие условия, позволяющего всем участникам работать сообща для осуществления траты: так называемое «совместное закрытие».


До недавнего времени блокчейн биткоина использовал исключительно цифровые подписи на базе криптографической схемы ECDSA. Реализация схемы Шнорра в протоколе позволит агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую за счет заложенной в ней линейной математики. 


Такой подход можно применить к транзакциям с мультиподписью — эти переводы можно сделать неотличимыми от обычных. Например, частные транзакции Lightning Network, легко идентифицируемые в сети, теперь могут выглядеть как стандартные. 


https://forklog.com/taproot-blizko-ili-sleduyushhaya-stupen-evolyutsii-bitkoina/

Софтфорк потенциально снизит комиссии сети, поскольку транзакции с мультиподписью будут стоить дешевле за счет использования меньшего объема данных. Он также даст разработчикам расширенный набор инструментов для создания новых решений. 


На момент написания лишь немногим больше половины нод (52,88%) в сети биткоина поддержали обновление. Остальные используют устаревшее программное обеспечение и поэтому не имеют доступа к новым функциям.


Влияние софтфорка на котировки первой криптовалюты оказалось минимальным. Актив торгуется вблизи $64 800, за сутки его цена выросла на 1,6%.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, несмотря на значимость Taproot, не все участники сообщества считают, что апдейт принесет биткоину пользу. Некоторые полагают, что обновление представляет потенциальную угрозу приватности. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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