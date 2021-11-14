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В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению огромной опухоли у младенца

В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению огромной опухоли у младенца

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов 13 ноября провел в Улан-Удэ операцию по удалению огромной опухоли — крестцово-копчиковой тератомы — у месячной девочки. Хирургическое вмешательство хирург провел совместно со своим коллегой Чимитом Очировымв в Детской республиканской клинической больнице. Об этом Юрий Козлов написал на своей станице в «Инстаграм».

«Такие образования мало того, что деформируют окружающие органы и заставляют все ресурсы организма трудиться с увеличенной нагрузкой, есть риск перерождения их в злокачественные. Операция была комбинированной. Лапароскопия для внутрибрюшной части опухоли, открытая хирургия — для наружной. Три часа отличной командной работы. Мы сделали все, как нужно. Спасибо бурятским коллегам ДРКБ за, как всегда, отлично подготовленный процесс! И отдельное — за тёплый, не смотря на погоду, приём», — написал Юрий Козлов.

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По материалам: irk

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