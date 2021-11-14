В Великобритании заявили о риске "случайной" войны с Россией

Вадим Карасев

Начальник штаба обороны Великобритании, генерал Николас Картер заявил, что риск "случайной войны с Россией" на сегодняшний день выше, чем когда-либо во время холодного противостояния. По его словам, Москва представляет для Лондона "критическую угрозу".

"Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", - цитирует его Daily Express.

Без дипломатических инструментов, которые использовались во времена холодной войны "риск возрастает", уверен Картер. Комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, военный подчеркнул, что ни один из вариантов развития событий "уже больше не способен удивить" его.

Многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны, их больше нет.

В марте Минобороны Британии опубликовало стратегию модернизации Вооруженных сил, в которой назвало РФ самой большой военной угрозой безопасности Европы. "Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех возможностей государства и страсть к риску делают эту страну искусным и непредсказуемым игроком", - говорилось в документе.

Ранее Ruposters писал, что официальный Лондон готов отправить на Украину бойцов спецназа для противостояния России.