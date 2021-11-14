Владимир Соловьев рассказал, как умирал сатирик Виктор Коклюшкин

Ведущий и журналист Владимир Соловьев рассказал о последних дня тестя. Последние дни жизни писатель-сатирик провел в больнице в крайне тяжелом состоянии. Подробно об этом рассказал его зять, журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Владимир Рудольфович тепло отзывается о звездном тесте и едва сдерживает слезы, вспоминая о нем. «Неделю у него было тяжелое состояние. За него бились врачи. У Эльги (супруги Соловьева, — прим. ред.) была особенная связь с отцом. Мы с женой навещали его в среду. Виктор Михайлович боролся. Медики сделали все, что могли. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие... В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце Виктора Михайловича остановилось. У него не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности», — поделился Владимир Рудольфович.Виктор Коклюшкин Об отношениях Коклюшкина с зятем ходило много слухов, но теперь ясно лишь одно: Соловьев уважал Коклюшкина. «Виктор Михайлович был потрясающим человеком, деликатным, скромным, деликатным. Он приезжало не так часто, как хотелось его внукам», — отметил 58-летний журналист в «Полном контакте». Похоронят Виктора Михайловича завтра, 14 ноября. Траурная церемония начнется в полдень в малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов.