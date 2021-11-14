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Володин рассказал, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр

Володин рассказал, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр

10:31  Автор: Светлана Заверняева



Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия закона об отмене обязательного техосмотра будут действовать только в отношении тех, кому по-прежнему нужно будет проходить данную процедуру. Об этом написал в воскресенье председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Володин напомнил, что на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Обязанность проходить его сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это решение, отметил председатель Государственной Думы, облегчит жизнь многим россиянам и коснётся примерно 50 миллионов транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.

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«Вместе с этим стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом: как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Точно ли техосмотр станет необязательным?» — написал Володин.

Спикер пояснил, что проект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Таким образом, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных водителей штраф распространяться не должен.

При этом, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП, подчеркнул политик. «Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — заключил он.

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#авто

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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